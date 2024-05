Amici la Finale, top e flop di ieri: l'«autosabotaggio» di Petit (5), la coppa “scomparsa” (6), il “Melodrama” di Angelina Mango (9)

Amici 23 la Finale. Un'emozione dopo l'altra a passo di danza su inediti e cover. Una serata ricca di spettacolo e performance dove a farla da padrona sono state le donne. Tra un'eliminazione e l'altra sono state Sarah e Marisol le due (ormai) ex allieve arrivate al duello finale. A vincere però è stata Sarah. Vediamo dunque i top e flop della diretta andata in scena ieri sera, sabato 18 maggio

Amici 23, la Finale: i problemi d'audio (inesistenti)

Si parte e sul web scoppia la polemica per i problemi d'audio.

La realtà? Nessun problema, la puntata è in diretta e quindi non c'è nessuna post-produzione.

Tra chi si lamenta del fatto che le esibizioni non sono così le stesse a cui sono abituati, chi dice che i cantanti stanno steccando e chi invece si complimenta con loro. Insomma una polemica inesistente che si è spenta dopo poco.

Angelina Mango spacca 9

Vince Amici 22, vince il Festival di sanremo 2024 e vola agli Eurovision 2024, Angelina Mango torna lì dove tutto è inizato: nella scuola di Maria De Filippi e si prende il palco. Con un outfit che strizza l'occhio a una catwoman gitana Angelina Mango infiamma lo studio. Il suo medley spacca, il suo singolo (melodrama) non sarà da meno (anche se è molto simile a quello a cui ci ha abituato).

Petit e Marisol amore virale 7

Si sono innamorati nella scuola di Amici e ora il loro abbraccio durante la Finale è in un attimo virale, bella immagine.

O'Sarracino, l'«autosabotaggio» di Petit 5

«Autosabotaggio», il web non ha gradito la scelta di Petit di portare O'Sarracino alla Finale. La versione del rapper sembra non aver contiquistato ma lui lo aveva già messo in preventivo: «La cantavo con papà quindi me lo ricorda per questo l'ho scelta». Viene eliminato ma vince il premio per la comunicazione.

La coppa “scomparsa” 6

E' arrivato il momento finale quello di leggere il nome del vicitore, il televoto è chiuso le due allieve di fronte al ledwall ma manca la Coppa. Ma d'altronde siamo in diretta. «Di solito scende qua la coppa e invece non c'è dove è finita?», Maria De Filippi si guarda attorno ma poi si riprende: «Questa è una serata impegnativa per chi ci lavora, quindi ci sta qualche intoppo eccola arriva, nessun problema non vi preoccupate». Che signora

I premi Speciali

Non solo il montepremi da 150.000 mila euro, stasera nella Finale di Amici 23 sono stati diversi i premi assegnati agli ex allievi. Il Premio della Critica offerto da Tim dal valore di 50.000 euro va a Marisol. Premio per la Comunicazione offerto da Tim dal valore di 40.000 a Petit. Premio per le Radio a Holden, Premio speciale Spirito Libero offerto da Oreo dal valore di 30.000 a Dustin. Infine il Premio Keep Dreaming offerto da Marlu dal valore di 7000 euro consegnato a tutti