Amici Speciali, Maria De Filippi svela il segreto di Stash: «Sarò papà, da oggi inizia un nuovo me». Durante la finale di Amici Speciali, Maria de Filippi spiega come mai nella scorsa puntata aveva detto a Stash di aver fatto qualcosa di grande.

Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino sono i finalisti di Amici Speciali. Prima però di dare inzio alla finale Maria De Filippi invita Stash al centro del palco non per parlare della sua rinuncia alla finale, ma per svelare un piccolo segreto. Munita di guanti Maria consegna al cantante dei The Kolros una collanina, mostra i video di un'ecografia e annuncia che Stash diventerà presto papà.

«E' assurdo in modo positivo - spiega Stash - perchè la vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto».

Pochi minuti dopo l'annuncio il camntante napoletano posta su Instagram il video dell'ecografia scrivendo: «Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita... Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!».

