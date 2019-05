Mara Venier, De Filippi e Carrà insieme ad Amici. La foto su Instagram scatena i fan: «Siete le migliori»

Mara Venier, Maria De Filippi e Raffaella Carrà: tre bionde della tv insieme in uno scatto senza precedenti, negli studi di Amici. A pubblicarlo su Instagram è Mara Venier, ospite della trasmissione Mediaset in qualità di giurata d'eccezione. E la foto, ovviamente, fa faville: 50mila like in un'ora e migliaia di commenti, tra chi promette di stamparla e portarla sempre con sé come un santino e chi non ha dubbi nel definirle le tre migliori donne della televisione italiana.



Raffaella Carrà ha così ricambiato la partecipazione della De Filippi che è stata ospite nel suo nuovo programma di Rai3 "A raccontare comincia tu". L'abbraccio delle tre è anche un abbraccio tra Rai e Mediaset. Manca Milly Carlucci, rivale del sabato sera di Maria De Filippi.

La Venier ha lasciato il programma in anticipo, ma prima di andare via ha invitato Maria De Filippi a Domenica In. La padrona di casa ha accettato volentieri, e Mara ha rilanciato con una proposta inaspettata: «Nell'ultima puntata vorrei il vincitore di Amici ospite della mia domenica».

Ultimo aggiornamento: 23:49

