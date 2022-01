Amici, ballerini positivi al Covid: allerta contagi in "casetta", salta la puntata di domenica

È allerta Covid nella scuola di Amici. Il talent di Maria De Filippi, secondo quanto rivelato da Dagospia, non andrà in onda domenica a causa di alcuni contagi fra i ballerini professionisti del programma. La puntata, infatti, doveva essere registrata il 26 gennaio, ma l'appuntamento è stato rimandato a data da destinarsi. Amici ha già fatto i conti diverse volte con il Covid, quando Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sono finiti in quarantena, ma in quel caso si è scelto di registrare comunque la puntata, facendo collegare i prof da casa.

Amici, ballerini positivi al Covid: salta la puntata di domenica

Nessun contagio, invece, si segnala in "casetta", fra i concorrenti di questa edizione del reality, ma la situazione è costantemente sotto controllo. Un eventuale contagio fra i ragazzi, infatti, porterebbe inevitabilmente a uno stop del programma. Intanto domenica, sempre secondo Dagospia, verrà mandato in onda uno speciale fatto con montaggio e senza studio.