Amici Celebrities: Pio e Amedeo attaccano Marco Carta, Maria De Filippi li zittisce

Ospiti della prima puntata di Amici Celebrities, Pio e Amedeo non hanno fatto sconti a nessuno. Sotto attacco è finito Marco Carta e il presunto furto alla Rinascente di Milano: Maria De Filippi li zittisce prontamente, ma con il sorriso.

Amici Celebrities, Maria De Filippi gela tutti: «Fatemi fare il mio mestiere»

Marco Carta e il furto alla Rinascente, l'avvocato: «Le immagini della telecamera provano la sua innocenza»



Pio e Amedeo tornano sul palco di Amici, questa volta in versione Celebrities, come ospiti della prima puntata. Il duo pugliese ha preso di mira oltre ai rappresentatnti della politica italiana anche Marco Carta in merito al presunto furto avvenuto a La Rinascente di Milano qualche mese fa.

«Maria non dirmi che tu e Maurizio vi siete lasciati - scherzano Pio e Amedeo - perché sennò qua cade la baracca e si finisce a rubare come Marco Carta, che poi ... comprati su Amazon il coso che toglie l’antitaccheggio, no?». Maria De Filippi sorride ma è ferma nel ribadire più volte: «Non ha rubato». Marco Carta sarà ospite domenica sera da Barbara D'Urso a "Live".



