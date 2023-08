Amici, brutte notizie per Maria de Filippi: salta la messa in onda? La decisione di Mediaset

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:47

In vista della nuova stagione televisiva, le reti principali stanno lavorando intensamente per definire le date di inizio dei programmi. Tuttavia, potrebbero esserci dei cambiamenti rispetto alle date precedentemente annunciate. Per esempio, la data di inizio di Amici è ancora incerta, a differenza di quanto comunicato inizialmente. Si era ipotizzato che lo speciale pomeridiano partisse il 17 settembre e il daytime il 18 settembre, ma fonti come Amici News suggeriscono che l'inizio dello show potrebbe essere spostato a domenica 24 settembre. Nonostante la incertezza sulla data, Maria De Filippi sta lavorando instancabilmente dietro le quinte dei suoi programmi, mentre aspetta l'annuncio ufficiale da Mediaset riguardo alla data di inizio di "Amici 23". Photo Credits: Ufficio Stampa Amici, Red Communications music by Korben

