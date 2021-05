Amici, lo sfogo di Anbeta, ex ballerina professionista: «Ho litigato con Maria De Filippi e ho lasciato il programma»

Nel corso degli anni, sono tanti i talenti usciti da Amici che si sono affermati nel mondo dello spettacolo.

Tra gli allievi storici del programma, c'è Anbeta Toromani, la ballerina di danza classica che si classificò seconda nell'edizione del 2002, subito dopo Giulia Ottonello. L'artista, oggi 41enne, ha realizzato il suo sogno calcando palchi prestigiosi e interpretando ruoli di rilievo in opere come Romeo e Giulietta, lo Schiaccianoci e Coppelia.

Per un periodo, Anbeta è stata anche ballerina professionista nel talent che l'ha vista "nascere". Ma poi ci sarebbe stato uno scontro con Maria De Filippi. Secondo il sito Solonotizie24, la conduttrice l'avrebbe ripresa per i suoi metodi: «Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va». Affermazione che Anbeta non avrebbe mandato giù, abbandonando il programma.

