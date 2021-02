Amici, Alessandra Celentano spiazza Lorella Cuccarini: «Credevo avessi fatto un passo avanti»

Ad Amici 2020 Lorella Cuccarini fraintende il discorso di Alessandra Celentano, chiamata a commentare ancora una volta l'esibizione della ballerina Rosa. «Per la prima volta l'hai guardata con interesse, hai fatto un passo avanti», sono le parole di Lorella in puntata, ma la collega chiarisce subito la sua posizione rispondendo alla domanda secca di Maria De Filippi: «Non mi è piaciuta assolutamente. Si vende bene, tiene il palco, ma non ha i requisiti per essere una danzatrice».

Il commento

«Allora ritiro tutto», si affretta a dire Lorella Cuccarini una volta capito meglio il commento all'esibizione. Poi rivolgendosi a Rosa nel tentativo di rassicurarla sul percorso: «Stai lavorando con intelligenza, ma sempre con i piedi per terra». Rosa è il pomo della discordia tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. È allieva della conduttrice, che ne tesse sempre le lodi. Per la Celentano, invece, non merita il serale.

Il confronto

Discorso diverso su Giulia, che invece mette d'accordo tutte e tre le insegnanti. Maria De Filippi fa notare ad Alessandra Celentano che è diventata più generosa nei confronti delle allieve delle sue colleghe. «Non è vero, Giulia mi è sempre piaciuta, oggi poteva piacermi di più», la replica.

