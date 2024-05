Amici la Finale, le pagelle: Maria De Filippi chapeau (10), Sarah incredula (8), Marisol dea (9), Holden e l'esercito di fan (5)

Amici 23 è stato vinto da Sarah Toscano. Ieri sabato 18 maggio su Canale 5 è andata in onda la finale del talent show condotto da Maria De Filippi, sei i finalisti arrivati alla battuta finale: Sarah, Petit, Holden, Mida, Dustin e Marisol.

Sarah Toscano vince Amici 23: È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia»

Vediamo dunque le (nostre) pagelle della serata.

Maria De Filippi ottima padrona di casa 10

Tutti i suoi allievi (ed ex) la descrivono come una mamma. E così pare anche a noi. Maria De Filippi è perfetta: dall'outfit (un tubino base nera con stampa di ciliege) alla sua conduzione (sempre discreta e umana). Amici è una vera e propria scuola in cui gli alunni crescono mettendosi alla prova e lei è la Preside che tutti vorremo aver avuto, severa quando severve ma sempre accogliente e positiva.

Petit eliminato a sorpresa 5

Ha un cognome francese ma rappa in napoletano, il cantante nipote di Nadia Rinaldi è tra gli allievi che più è cresciuto nella scuola, ma ancora non ci siamo. Sa tenere il palco questo è vero ma a sua versione de O'sarracino stasera è stata un flop totale come altre volte è successo con le Cover dei nostri grandi artisti. Fino a oggi era il vincitore certo, ma poi è andata diversamente, per fortuna.

Lorella Cuccarini, professionista dal cuore tenero 8

Non ha mai smesso di piangere.

Dall'inizio della puntata alla fine, eppure il trucco non le è mai colato. Professionista vera.

Ha sempre una parola di supporto per tutti e quando esce Mida gli dice: «Sei stato fenomenale, poche volte ho conosciuto una persona determinata come te.

Marisol dea 9

È la più piccola della scuola eppure riempe il palco e forse meritava di vincere, ma si porta a casa il Premio della Critica, un contratto di lavoro e il montepremi come vincitrice di categoria. Indossa ogni sua esibizione come se fosse un vestito di haute couture.

Ha finalmente trovato la sua dimensione anche in tv, lei che ha inziaito nei teatri. Parte dalla danza classica e poi si appassiona alla pole dance, la sua determinazione mista alla dolcezza sono le sue armi vincenti. Una dea

Holden le fan lo acclamano 5

Niente il pubblico è suo, anche se Holden è stato il secondo ad essere stato eliminato il suo singolo è quello più cantato nello studio. Questo a dimostrazione che non è necessario per aver successo vincere. Il suo atteggiamento un po' da sbruffoncello però nella scuola non ci è piaciuto troppo, non ce ne vogliano le fan, ma le regole sono regole per tutti. Comunque ha vinto il Premio delle Radio, sicuramente farà successo.

Sarah chiude con la coppa

«Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta». Vince Amici 23 ma ancora non ci crede, Sarah Toscano la 18enne di Vigevano ha conquistato tutti con la sua versatilità. È entrata timidamente e intimorita nella scuola per uscirne da regina. Brava 8

Dustin tutti lo vogliono 9

Arriva dall'Australia balla benissimo e a quanto pare è anche un bravo attore, questo a detta della Celentano che però non è proprio imparziale.

Fatto sta che Dustin in 8 mesi ha dimostrato di essere già un grande professionista. Forse troppo professionista per stare in una scuola. Viene eliminato ma gli arrivano offerte di lavoro e premi speciali a fiumi, insomma Amici è stato per lui un'ottima vetrina, ora è il momento di andare sui grandi palcoscenici.

Mida fuori per primo 5

È stato il primo ad essere eliminato. Ma era già scritto, ha la faccia giusta per piacere alle adolescenti ma sulla voce e sulle canzoni non ci siamo. Si è impegnato tanto e questa cosa gli fa solo onore ma non è bastato.