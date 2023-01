Amici 22, la polemica di un ex professore sul programma

Giovedì 19 Gennaio 2023, 10:26

Durante le passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, si sono susseguiti diversi professori e coach che hanno preparato gli allievi. Tra loro c'è Luca Jurman, noto vocal coach che ha partecipato al programma dal 2007 al 2011 e che più di una volta si è espresso sui social contro la preparazione tecnica dei ragazzi. Questa volta Jurman ce l'ha con la produzione. su TikTok, infatti, il professore ha notato qualcosa di strano durante l'esibizione di Federica. "Mi sono insospettito per la mia sensibilità di esperienza e ascolto. Ho un bruttissimo sospetto. Sentivo la voce troppo compatta e precisa, come masterizzata, così ho pensato da subito che cantasse in playback e, purtroppo, avevo ragione" ha spiegato. Jurman ha ritenuto così la "corsa per il serale" falsata: "È come se per la danza si giudicasse un video promo di un balletto e non la performance dal vivo dell'allievo" ha aggiunto. Photo Credits: Red Communications, Kikapress music: “Moose” from Bensound.com

