Amici 22 serale, anticipazioni e eliminazioni nella prima puntata: Maria De Filippi spiega i meccanismi

Martedì 14 Marzo 2023, 14:21

L'attesa è finita: la prima puntata del serale di Amici 22 andrà in onda sabato 18 marzo. Nel daytime che va in onda tutti i giorni, Maria De Filippi ha anticipato e spiegato il regolamento dell'ultima fase del programma, che prevede almeno due eliminazioni. Prima di tutto, i professori di canto e ballo sono stati abbinati a coppie, formando tre squadre: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Durante il serale, una giuria esterna giudicherà la gara. La squadra vincente avrà la possibilità di indicare i componenti che si esibiranno e tra cui la giuria sceglierà chi eliminare. La squadra che vince avrà ancora in mano la possibilità di scegliere la sfida successiva. Il meccanismo prevede sfide al meglio di tre e almeno due eliminazioni. Come spiegato da Maria, potrebbe esserci un eliminato definitivo nella prima gara e uno provvisorio nella seconda e nella terza. Foto: Kikapress, Red Communications, Music: “Moose” from Bensound.com

