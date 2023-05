Amici 22, semifinale rimandata per Covid: Maria de Filippi fa chiarezza sulla data della puntata

Mercoledì 3 Maggio 2023, 09:24

Amici di Maria De Filippi, arrivato ormai a un soffio dalla fine della ventiduesima edizione, potrebbe essere costretto a rinviare la registrazione della semifinale prevista per il 4 maggio a causa di un possibile mini focolaio di Covid-19 tra i concorrenti e il personale tecnico. Secondo alcune voci circolate, ci sarebbero quattro concorrenti e dieci tecnici contagiati. Tuttavia, la produzione non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo allo slittamento della trasmissione, in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione dei positivi. "Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione" Ha scritto in una nota a FanPage l'ufficio stampa del programma. Foto: Red Communications Music: Korben

