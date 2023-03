Amici 22, i giudici del serale cambiano: il "dono" che De Filippi ha fatto al pubblico

Giovedì 9 Marzo 2023, 11:54

Ci siamo: è tutto pronto per l'ultima fase dell'anno scolastico di Amici 22, ovvero il serale. Tra le primissime novità annunciate dalla stessa produzione c'è il cast che comporrà la giuria, rinnovato interamente per l'occasione. Quest'anno siederanno sulle tre poltrone rosse Cristiano Malgioglio, noto cantautore italiano nonché personaggio televisivo, Michele Bravi, giovane cantautore e attore, e Giuseppe Giofré, ballerino di fama internazionale che ha iniziato il suo percorso proprio ad Amici, diversi anni fa. A colpire il pubblico è soprattutto la presenza di Michele Bravi, che per alcuni fan rappresenta un vero e proprio regalo di Maria De Filippi al pubblico della trasmissione, che ha sempre seguito con affetto il percorso artistico dell'artista, spesso ospite in studio. "Michele Bravi giudice del serale è un grande dono che Maria ci ha fatto" ha twittato un utente sui social. Foto: Kikapress, ufficio stampa Red Communications, ufficio stampa Amici Music: "Moose" from Bensound

