Amici 22, due allievi positivi al Covid: la prossima puntata rischia di saltare

Rischia di slittare la semifinale di Amici 22, in programma per sabato 8 maggio. Due allievi della scuola di Maria De Filippi sarebbero infatti risutati positivi al Covid. Lo rivela Dagospia. Al momento l'identità dei due giovani contagiati dal virus non è stata resa nota. La puntata di stasera, 29 aprile, andrà regolarmente in onda perché registrata alcuni giorni prima.

In forte dubbio, invece, la prossima, dal momento che le registrazioni sono in programma per giovedì 6 maggio. Gli allievi di Amici vivono isolati in una "casina" e i loro contatti con l'esterno sono limitati al minimo. Non è chiaro, quindi, come siano riusciti a contrarre il Covid.