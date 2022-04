Amici 21, il serale si allunga: quando andrà in onda l'ultima puntata

Martedì 26 Aprile 2022, 11:29

L’ultima puntata di Amici 21 rischia di slittare a data da destinarsi a causa della coincidenza con un importantissimo evento musicale ma anche per via di alcune questioni tecniche. Ma quando andrà in onda allora la finale? E per quale motivo il talent di Maria de Filippi rischia di allungarsi? Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications; music: "Moose" from Bensound.com

