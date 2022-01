Amici 21, grave infortunio per Mattia Zenzola: il pianto disperato del ballerino dopo la comunicazione di Maria De Filippi

«Mattia tu hai una microlesione. Si vedrà se potrai rimanere nella scuola». Brutte notizie in casetta per Mattia Zenzola ad Amici 21. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro ha subito un grave infortunio al piede e rischia di dover lasciare il talent condotto da Maria De Filippi a poche settimane dall'inizio del Serale. Mattia Zenzola nello speciale andato in onda domenica scorsa non si è esibito questo per un dolore al piede e nel daytime di ieri è stato spiegato bene il motivo.

Mattia Zenzola a rischio, la comunicazione di Maria De Filippi

A comunicare l'esito della visita medica è stata direttamente Maria De Filippi: «Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene». Mattia scoppia in un pianto disperato: «Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio. Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui».

La disperazione del ballerino

A ben poco sono servite le parole di conforto dei compagni: «Dopo tutto quello che ho passato con papà che non è stato bene. Quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo», In preda allo sconforto più totale Mattia ha continuato: «Ho paura anche per le incomprensioni che ho avuto con il maestro».

Le prescrizioni mediche

Le indicazioni mediche parlano chiaro, l'allievo dovrà stare 3 settimane senza fare alcun tipo di sforzo col piede e dovrà invece rimanere a stretto riposo nella speranza che l’infortunio si sani del tutto. La sua permanenza è a forte rischio perchè se dopo le tre settimane di riposo Zenzola non potrà tornare a ballare, sarà costretto a abbandonare la scuola di Amici. È proprio questo che il ragazzo pensa di non riuscire a sostenere: «Io tre settimane così ad aspettare non reggo, non ce la faccio», ha detto ai suoi compagni. Gli auguriamo che il suo sia solo un arresto di percorso, già anni fa Andreas Muller ebbe un , che ha però partecipato e vinto l’edizione successiva.