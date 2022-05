Amici 21, il regolamento della finale: votano pubblico e giurie. Ecco i favoriti e gli ospiti della serata

Finalmente il giorno della verità è arrivato. Stasera sapremo il nome del vincitore di Amici 21, a contendersi la vittoria nel corso della finale del talent di Maria De Filippi saranno i 6 allievi finalisti, 4 cantanti e 2 ballerini. Ed è la prima volta in 21 edizioni del programma che i finalisti sono 6. Albe, Sissi, Luigi e Alex sono i cantanti rimasti in gara (tra loro sarà eletto il vincitore del circuito canto), per la danza, invece, si contendono la vittoria Serena e Michele.

Amici 21 la finale: come si svolgerà e il favorito

Via le squadre, stasera è un tutti contro tutti. Il regolamento della finale prevede che i sei allievi si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. «Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; – si legge nel comunicato ufficiale – altre manches saranno valutate esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide che saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma». Secondo i pronostici sul vincitore, il favorito al trionfo finale del talent è Luigi Strangis

Come votare?

Ecco come votare il vostro allievo preferito di Amici: da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1; da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv); da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset); da app WittyTV (previa registrazione WittyTv) da Smart Tv e decoder abilitati.

I premi

Come ogni anno prima della proclamazione del vincitore (a cui andranno oltre alla coppa 150.000 euro in gettoni d'oro), ci sarà la consegna dei premi altri: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web; il premio Radio, ovvero una targa al pezzo ritenuto più radiofonico; il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

Ospiti e giuria

Non mancheranno gli ospiti nella serata finale. Non sono ancora uscite anticipazioni a riguardo se non che anche quest'anno tornerà Alessandra Amoroso. Per lei, che il talent lo ha vinto tanti anni fa, ogni volta è come tornare a casa. In studio ad Amici 21, ad affiancare Maria De Filippi manche dopo manche non mancherà la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors; e, ovviamente, a supportare gli allievi ci sarà il team dei professori che, fino alla scorsa settimana, era organizzato in squadre.