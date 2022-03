Amici 21, Christian e Calma eliminati. Maria si arrabbia con il ballerino «Perchè non ci tieni?»

Amici 21, seconda puntata: Christian e Calma eliminati. Maria si arrabbia con il ballerino «Perchè non ci tieni?». A dire addio al sogno della finale un cantante e un ballerino. Calma paga lo scotto di essere arrivato a programma iniziato, Christian quello di non averci creduto abbastanza.

AMICI 21, LA CRONACA DELLA SECONDA PUNTATA SU LEGGO.IT

00.55 La seconda puntata di Amici 21 termina qui. Appuntamento a sabato prossimo con la diretta di Leggo.it. Grazie per essere stati con noi



00.50 al rientro dalla pubblicità l'esibizione di Irama e la consegna del Disco di Platino per "Ovunque Sarai"

00.41 Maria: «Chri, quando ti ho visto a giugno, porca miseria se ballavi! Sei andato avanti per mesi, poi stop. Mi dispiace tanto perchè se hai smesso di ballare l'hai deciso tu. Io mi arrabbiavo nel sentirti dire quanto ci mettevi a tornare a casa e dicevo "ma perchè non ci tieni". Stasera ho visto Crytical che piangeva, tu mangiavi. Quello che mi dispiace è che ti sei ritrovato solo adesso. Te lo dico solo perchè quando ti ho visto a giugno e ti ho visto dopo lo sai quando ti ho creduto. Quindi Crytical è chiaro no? Torni sulla panchina. Christian invece saluta tutti»

00.40 Tutti gli allievi sulla gradinata per scoprire l'esito finale

00.37 E' il turno di Christiana ccompagnato da Alex. Maria lo chiama "gnucco e testone", il ballerino è contento di come ha ballato. «Dall'uscita di Mattia in avanti - dice Maria - ti sei tirato fuori tu. Non hai mai ballato così»

00.34 Crytical: «Mi dispiace, ma è più uno sfogo. Il bilancio è positivo, quando vedo il pubblico che applaude e urla il mio nome mi sentobene, mi sento capito ed è una cpsa che mi capita molto raramente. Pensare ad un'uscita mi destabilizza. La realtà ora mi spaventa»

00.33 Christian mangia sereno, Crytical piange. Maria sceglie di parlare prima con lui che viene raggiunto da Luigi

00.30 Esibizioni terminate. I ragazzi vanno in casetta per scoprire il verdetto finale

00.20 Parte la sfida per l'eliminazione finale. Il primo a esibirsi è Christan

00.14 Momento comico con Nino Frassica e "Amici Senior"

00.12 Christian si scontrerà con Crytical

00.06 Le carte dicono ... Pubblicità

00.06 Ora bisogna vota chi mandare al ballottaggio con Christian uno tra John Erik e Crytical

00.05 Rientra immediatamente in partita Albe

23.59 Vengono nominati: Albe, John Erik e Crytical

23.58 La terza manche viene vinta dalla squadra Zerbi - Celentano

23.57 Filiberto e Stash votano Lda

23.52 Seconda sfida: Lda contro Dario

23.51 Filiberto vota Michele, Stash Crytical. Stefano vota Michele. Vincono Zerbi - Celentano

23.46 Sfida annullata e se ne propone un'altra. Michele, ballerino, contro Crytical cantante

23.45 I giudici votano per Luigi, Rudy annulla il guanto

23.42 Maria propone di annullare il guanto solo in caso di sconfitta di Crytical

23.33 Zerbi chiede di annullare il guanto perchè non era contro Crytical ma contro la Pettinelli: «L'ho fatto per domostrare che non capisci nulla di musica, perchè questa sera abbiamo capito che Crytical non può cantare le ballad», Pettinelli furiosa: «Maria se viene dato un guanto e i ragazzi si impegnano non è giusto annullarlo. Io non sono stata capita»

23.23 Si parte con un guanto di sfida: Luigi contro Crytical

23.22 La terza e ultima manche vede in sfida la squadra Celentano - Zerbi contro Pettinelli - Peparini

23.12 Guanto di sfida tra prof con le sigle dei telefilm

23.11 Christian va al ballottaggio finale

23.05 Tra Nunzio e Christian va al ballottaggio finale ... pubblicità

23.04 Tra Nunzio, Alex e Christian rientra immediatamente in gioco Alex

22.56 Non c'è eliminazione diretta ma ballottaggio finale

22.55 In sfida: Nunzio, Alex e Christian

22.54 Filiberto e Stash votano Luigi. Quata manche va alla squadra Zerbi - Celantano che ora devono devidere chi mandare in sfida

22.51 Prima dell'esibizione Maria mostra a Luigi un suo video da bambino mentre canta

22.48 Terza sfida: Christian contro Luigi

22.47 Stash vota Lda, Filiberto la corale. Voto decisivo per Stefano che premia Lda.

22.46 Per la Celentano l'esibizione corale dei ragazzi di Cucca - Todo sembra il «Saggetto della parrocchia»

22.41 La seconda sfida è una corale della squadra Cucca-Todo contro Lda

22.37 Stefano e Filiberto votano Nunzio

22.28 Todaro propone un guanto di sfida "latinista" tra Nunzio e Leonardo

22.28 Seconda manche, è ancora una volta sfida tra Cucca - Todo e Zerbi - Celentano

22.25 Calma eliminato

22.20 A dover abbandonare il programma è ... pubblicità

22.15 Luigi viene salavato dalla giuria. Leo e Calma devono sfidarsi nuovamente

22.07 Lorella e Raimondo nominano Calma, Leonardo e Luigi che si dovranno esibire

22.05 Stash vota Aisha, Stefano Carola, Filiberto Aisha. Vincle la squadra Cuccarini - Todaro

22.00 Nuova sfida: Carola vs Aisha

23.51 Filiberto premia la squadra di Todaro per l'impegno, Stefano premia Michele e Leonardo, così anche Stash

21.56 Celentano nera: «Raimondo si è fatto i porci comodi. Un conto è sistemare i passiun po' un altro è cambiare stile. Ti ho dato un dito ti sei preso un braccio. Comportandoti così non fai altro chedarmi ragione», Todaro: «Ma cosa ti interessa, se le fanno schifo i miei non si deve preoccupare»

21.47 Guanto di sfida della Celentano:Nunzio e Christian contro Leonardo e Michele

23.46 Emanuele Filiberto vota Sissi, anche Stefano vota Sissi

21.41 Si part con la prima mache: Lugi accompagnato da Lda sfida Sissi che canta con Alex

23.40 La sfida è contro squadra Cuccarini-Todaro: Alex Aisha, Sissi, Nunzio, Serena, e Christian.

21.38 parte la squadra Zerbi-Celentano: Luigi, Lda, Calma,Carola Leonardo e Michele.

21.36 I giudici partecipano all'Oreo challenge per scegliere la busta che decreterà quale sarà la squadra che partirà per prima

21.35 Entra la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash

21.34 Si parte. Benvenuti alla diretta di Leggo.it della seconda puntata di Amici 21

Gli allievi di Amici 21 rimasti in gara sono:

Per la squadra Zerbi-Celentano: Luigi, Lda, Calma,Carola Leonardo e Michele.

Per la squadra Cuccarini-Todaro: Alex Aisha, Sissi, Nunzio, Serena, e Christian.

Per la squadra Pettinelli-Peparini; Crytical, Albe, John, Erik e Dario.

A valutare le performance la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Super ospite della puntata il cantautore Irama che si esibisce in un medley di “Ovunque sarai” e “5 gocce”brani estratti dal suo nuovo progetto discografico “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. In studio l’ironia dirompente di Nino Frassica che torna con il suo circuito parallelo “Amici senior”.