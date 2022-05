Amici 21, Alessandra Celentano lascia il programma dopo la finale? La risposta sul possibile addio

Martedì 10 Maggio 2022, 08:52

Girano voci su Alessandra Celentano, che dopo la finale di Amici 21 potrebbe lasciare la scuola di Maria De Filippi e abbandonare definitivamente il programma al quale lavora dal lontano 2003. La prof. del talent show dà la sua risposta sull’argomento: ecco come la pensa. Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Red Communications; music: "Summer" from Bensound.com

