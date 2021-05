Amici 20, ecco i 5 finalisti del talent : Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy

Sono cinque e non quattro i giovani talenti della scuola di Maria de Filippi che il prossimo sabato si affronteranno per l'ultima sfida. Ecco i finalisti di Amici 20: Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy. Eliminati Tancredi e Serena. I nomi dei primi tre finalisti del talent show - Aka7even, Giulia e Sangiovanni - erano già noti al pubblico della semifinale attraverso gli spoiler della puntata usciti nei giorni precedenti. Gli ultimi due, come da rito, sono stati eletti durante la puntata di ieri, ma la vera sorpresa è che la finale non sarà a 4 ma a 5.

Emozioni a non finire con Ermal Meta e la sua bellissima "Uno"! Buonanotte a tutti, ci vediamo sabato prossimo per la FINALE #Amici20 @MetaErmal pic.twitter.com/nxLVlxullX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2021

La puntata - Ad aggiungersi ai tre moschettieri, già proclamati, anche il ballerino Alessandro, che ha ricevuto già una prestigiosa offerta di lavoro da parte del celebre produttore teatrale Karl Sydow, che lo ha invitato a entrare nel cast del musical Dirty Dancing, e il cantante Deddy, "vittima" di un perfido scherzo da parte della De Filippi. A dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici 20 ad un passo dalla finale sono stati Tancredi e Serena. Gli ospiti della puntata di ieri sono stati Ermal Meta, che ha presentato il suo nuovo singolo, Uno, e i The Kolors con Cabriolet.

