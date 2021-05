Amici 2021, Samuele è l'eliminato della settima puntata: il messaggio in diretta di Maria commuove tutti

Amici 2021, Samuele Barbetta è l'eliminato della settima puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Il giovane ballerino è finito al ballottaggio con Alessandro ed entrambi hanno ricevuto i complimenti da Maria prima di tornare in casetta: «Siete stati bravi tutti e due, veramente». Giulia è scoppiata in lacrime e ha abbracciato Samuele, temendo che l'amico - con cui ha stretto molto nel corso del programma - potesse uscire. Anche Samuele è preso dallo sconforto e si sfoga col gruppo: «Io faccio fatica a fare le coreografie che fanno gli altri, non sono al loro livello». A quel punto l'amica lo prende dolcemente per mano e lo porta in camera: per loro c'è Maria in collegamento.

«Lo seguivo già da prima su Instagram, l'ho sempre stimato. Mi chiedevo come facesse a fare tutti quei movimenti!», ha detto Giulia alla De Filippi. La conduttrice a quel punto ha voluto far capire a Samuele che ha un grande potenziale, una bella prospettiva di carriera davanti a sé e che per questo non deve assolutamente buttarsi giù. «Sei stata la mia prima fan qua dentro», dice sorridendo lui. «Mi ricordo i primi casting, mi hai preso da parte ed eri così interessata a me. Il provino dopo è andato ancora meglio. Mi sono sentito onorato e mi hai detto che lo eri anche tu».

Un grandissimo in bocca al lupo Samuele 💛 #Amici20 pic.twitter.com/zlXUacYMiY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2021

«Alcune volte mi sento unico, ma tante volte no», ha detto poi Samuele. Maria insiste e prova a fargli capire che non ha motivo di sentirsi inferiore agli altri e che il programma rispetta la sua unicità. Poi è costretta a comunicargli che è lui a dover lasciare la scuola di Amici e che invece Alessandro resterà in gara. Samuele, superata la delusione, ci tiene a ringraziare ancora una volta Maria: «Se non ci fossi stata tu forse non sarei nemmeno entrato».

