Amici 19, Maria de Filippi silura la maestra Celentano: «Quelle come te fanno una brutta fine». Lo scontro tra Javier e Nicolai ha messo in crisi il rapporto ventennale di amicizia che lega la De Filippi con Alessandra Celentano. Anche nella quarta puntata, entrambe sono rimaste ferme sulle proprie posizioni.

I due ballerini di Amici19, Javier e Nicolai, si sono scontrati una comparata, e dopo lo scontro della scorsa puntata Maria De Filippi ha cercato di mettere pace tra loro, mentre ha continuato a stuzzicare Alessandra Celentano. Per l'insegnante di danza Javier è nettamente superiore rispetto a Nicolai, la padrona di casa manda in onda il filmato dell'etoile Eleonora Abbagnato che commenta lo scontro: «Entrambi hanno un grande talento. A questi livelli si può scegliere solo in base al proprio gusto. Uno è più tecnico, l’altro più interpretativo ed artistico».

«Maria - commenta la Celentno - Fai questo perchè non ti fidi del mio giudizio?», «No - risponde la de Filippi - vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto hanno fatto una brutta fine».

Per la cronaca la nuova sfida viene vinta da Javier che arriva in semifinale, con Nicolai che commenta caustico: «Meno male così non fa drammi».

