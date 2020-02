Amici 19, riparte il talent di Maria De Filippi: ecco tutte le novità

Amici riparte con la 19° edizione. Salda al comando del talent serale, Maria De Filippi, che venerdì 28 febbraio su Canale 5, riaccende i riflettori sui nuovi talenti del canto e del ballo, in anticipo sulla consueta programmazione "un mese e mezzo prima, nasce da un problema di palinsesto e su richiesta di Piersilivio Berlusconi, con i ringraziamenti della rete" sottolinea Maria De Filippi nella conferenza stampa del programma, direttamente dal Teatro 5 degli Studi Titanus Elios di Roma.

Maria De Filippi presenta Amici 19, ospiti le sardine: «No a Salvini, troppa connotazione politica». Ospite Tommaso Paradiso

Novità. Nove le puntante di Amici serale, dove Giuliano Peparini resta il direttore artistico, sei puntate con dieci talent, nel dettaglio suddivisi in 6 cantanti e 4 ballerini e 3 puntate celebrative dove si fa festa con dieci professionisti. "La finale avverrà dopo 6 puntate, e sarà tra 4 finalisti. Quest'anno non ci sono più le squadre, nè direttori artistici, sarà un'edizione tutti contro tutti" spiega ancora De Filippi "ci saranno tre gironi fatti a classifica, dove il primo classificato del girone passa alla successiva, l'ultimo è eliminato, mentre al secondo viene data la possibilità di rientrare attraverso la votazione. Le ultime 3 puntate, richieste da Mediaset, saranno celebrative, vedranno una grande festa, e ci sarà il vincitore con la partecipazione di altri talenti di Amici precedenti, ed ospiti come Michele Bravi ed Enrico Nigiotti". E tra le novità del 2020 anche la collocazione delle prime tre puntate in programmazione il venerdì (mentre su Rai 1 va in onda La Corrida di Carlo Conti), e le successive al sabato, questo perché il sabato sera ci sarà ancora C'è posta per te.

Giuria e professori. Sarà composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada, con la presenza di Tommaso Paradiso, "che però non è giurato" precisa la De Filippi "parlerà, non ha mai voluto far il giurato, ma segue il programma da sempre e spesso commenta i ragazzi allora gli ho detto vieni e se vuoi parlare lo fai altrimenti no". I professori saranno Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerby, Stash e Anna Pettinelli, con l'aggiunta della VAR formata dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo Luciano Cannito. Resta il televoto da casa.



Ospiti. Quelli della prima puntata saranno "Ghali, Elisa, J-Ax, Ermal Meta, Alessandra Amoroso" che duetteranno con i cantanti, mentre "l'Intervento comico è di Luciana Litizzetto, ho preso spunto da Sanremo, da Fiorello e Amadeus con mia telefonata. Luciana sarà collegata da casa ed ogni volta che vuole intervenire dovrà telefonare". E poi ci saranno tre ragazzi Lorenzo Donnoli, Jasmine Cristallo, Mattia sartori, cioè Le Sardine che saranno liberi di parlare e lo faranno con un discorso contro l'odio" aggiunge ancora la conduttrice, che però precisa "quando li abbiamo invitati ho pensato che potessero essere strumentalizzati, ma non sono un movimento politico, direi spontaneo, un gruppo di ragazzi, e non credo di dare una connotazione politica invitandoli. Se mi viene chiesto di invitare Salvini, lui è un politico, quindi in quel caso sarebbe sposare una connotazione politica e non vorrei farlo".

Carlo Conti. Maria De Filippi, vuole smentire da subito eventuali polemiche a distanza per le serate del venerdì in cui Amici sarà in competizione nello share con La Corrida, e durante la conferenza fa vedere una video intervista doppia, stile Le iene, in cui appaiono Conti e De Filippi uno accanto all'altro. “Con Carlo Conti non c'è nessuna competizione, non sono contenta di andare in onda nella sua stessa serata, forse neanche lui lo sarà, ma capita solo per 3 sere, e si sopravvive”.

Pubblico e Coronavirus. Tra gli effetti della paura Coronavirus l'annullamento di molti eventi culturali, concerti ed uscita di film al cinema e negli studi Mediaset "a Milano il pubblico lo hanno fatto togliere, a Roma ancora non è arrivata, se non c’è pubblico lo faremo comunque, spero non capiti a Carlo Conti perché li il pubblico è una parte attiva del programma. Speriamo che il panico si ridimensioni, è un problema serio, compresa l’economia, con tante persone chiuse che non possono lavorare".

Rimpianti. Dopo 18 edizioni di Amici, Maria De Filippi ammette di avere un rimpianto. "A volte sono passate persone di grande talento ma non ce ne siamo accorti. Due anni fa passò Ultimo e chi fa le selezioni non se n’è accorto. Oggi con lui ho un bel rapporto, ogni tanto ci sentiamo al telefono".

Sanremo. "Sarei contenta di farlo con Sabrina Ferilli, è una donna divertente, intelligente e con tanta passione, Se chiamasse Amadeus, lo farei con una gamba sola". Ed a proposito delle gag tra Amadeus e Fiorello al Festival, Maria De Filippi aggiunge. "Se Fiorello telefonasse sarei pazza di gioia, anche se non mi travestirei come ha fatto lui perché non sono capace".

Social. Rispetto ad Amici delle prime edizioni, quando lo smartphone si chiamava cellulare, l'assenza dei social dava maggiore serenità ai ragazzi in competizione perché spiega De Filippi "oggi c’è un mondo di commenti sui social, ed i ragazzi leggono solo quelli negativi, quelli positivi mai. E si deprimono, piangono, arrivano a prendere ansiolitici a chiedereli, vorrebbero non cantare e ballare più. Io spesso spiego loro il perché, chi c’è dietro, allora si rasserenano, e quando gli fai notare che anche loro fanno la stessa cosa, allora si fermano. Se qualcuno fa commenti sul peso, iniziano anche a non mangiare più. Quello che mi dispiace è che questi ragazzi non usano il telefono per scoprire cose nuove, ma per leggere cosa dice l’uno dell’altro e questo è terribile".

Chi vincerà. "Quest’anno non mi è chiaro quale talent potrebbe vincere, comunque mi sembrano più forti le donne".

Amici prof. La terza parte del serale sarà dedicata ai professori, con una classifica a parte, dove saranno i ragazzi in gara a giudicare l'esecuzione. "Mi sono divertita molto in questi sabato pomeriggio a far ballare e cantare i prof, e ci si divertiva a vedere la loro non perfetta esecuzione. Al banco e Romina sono gli ospiti fissi con cui i cantanti dovranno duettare".

