Maria De Filippi, auguri per il compleanno di Pier Silvio Berlusconi:​ «Se c’è Amici è anche grazie a lui»

Dedica a sorpresa di Maria De Filippi per il compleanno di Pier Silvio Berlusconi. La padrona di casa di Amici 18 durante il serale di sabato, ha chiesto ai suoi cantanti di intonare "tanti auguri" senza però svelare il destinario, ma dicendo solo: «Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui». Dopo qualche tentennamento ha rivelato che il festeggiato misterioso altro non è che l'ad. di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che compie 50 anni.

Poco oltre la mezzanotte Maria De Filippi ha interrotto il serale di Amici 18 per fare gli auguri ad una persona speciale: «Lui compie 50 anni. Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui» e invita i cantanti della sua scuola a intonare tanti auguri.

Alberto pensa sia uno scherzo e mentre canta dedica gli auguri al papà, la De Filippi dice che non è scherzo ma che non può rivelare il nome del festeggiato. Solo dopo diverse insistenze e soprattutto dopo aver ricevuto rassicurazioni "da lei", ha svelato «Non penso che lui vorrebbe. Ora è a casa sua. Sua moglie (Silvia Toffanin ndr) la conoscete di sicuro: fa una trasmissione famosa. Siete sicuri che posso dirlo? Lui è Pier Silvio Berlusconi, il mio capo, tanti auguri!».

