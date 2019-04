Amici 18, Fabio Rovazzi sostituisce Ricky Martin: «Ha un movimento di bacino...»

La squadra bianca partecipa alla quinta puntata del serale di Amici 18 "orfana" del suo coach, Ricky Martin , che non è presente in studio per impegni legati alla sua fondazione di beneficenza 'Ricky Martin Foundation', a sostituirlo Fabio Rovazzi che «ha un movimento di bacino che Ricky se lo sogna», ha scherzato Maria De Filippi nel presentarlo.

Fabio Rovazzi sostituisce Ricky Martin nella quinta puntata del serale di Amici18, il coach dei binachi ha mandato un video ai suoi ragazzi:«Ciao! Ho trovato qualcuno che mi possa sostituire - ha detto Ricky Martin - Non è stato facile trovare questo artista. Ha prestanza fisica, è alto e bello. E ora un ultimo indizio: ha fatto mezzo miliardo di visualizzazioni con quattro canzoni». Nel presentarlo Maria De Filippi ha detto ridendo: ​«ha un movimento di bacino che Ricky se lo sogna». Urla del pubblico, Rovazzi tranquillizza tutti: «Avevo molta paura di sostituirlo. Ma Ricky Martin tornerà la prossima settimana».

Dopo aver condotto Sanremo Giovani con Pippo Baudo, Fabio Rovazzi corona un altro sogno. A Tv Sorrisi & Canzoni infatti aveva detto che gli sarebbe piaiuto entrare a far parte di Amici e per la precisione aveva infatti espresso il desiderio di partecipare come giurato ad Amici ed a quanto pare è stato accontentato.

Alla domanda se farebbe il giudice di The Voice o X Factor Rovazzi ripose: «Cantare non è il mio talento. Fra The Voice o X Factor? Potrei essere più credibile ad Amici, che ha svariati elementi oltre al canto».

