Amanda Sandrelli, telefonata a sorpresa di Stefania Sandrelli a La Vita in Diretta

«Amore mio, voglio dirtelo forte che sono molto orgogliosa di te, di come sei e della tua vita». Con una toccante telefonata a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, Stefania Sandrelli ringrazia la figlia Amanda per essersi dedicata al film Christine Cristina nonostante stesse passando un momento difficile.

«Quando le feci leggere il film che abbiamo fatto insieme, Christine Cristina, storia di una piccola grande donna del Medioevo alla quale tenevo tantissimo - ha raccontato la Sandrelli - non sapevo che Amanda stava attraversando un momento difficile. Lei sapeva quanto tenessi al film e a lei perchè oltre ad essere molto brava aveva la stessa forza ed età della protagonista e forse anche lo stesso carattere. Soprattutto non aveva fatto alcun intervento al viso. E lei si mise al mio servizio con un'umiltà e un affetto che terrò sempre nel cuore».



