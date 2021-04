17 Aprile 2021

Ospiti de I Soliti Ignoti il duo Colapesce-Dimartino, reduce dal successo di Sanremo con Musica leggerissima. Anche stasera si gioca per donare il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. L'indagine dei due cantanti parte in maniera curiosa. Gli artisti, infatti, si presentano in impermeabile, vestiti da detective. La bizzarra trovata fa esplodere gli "ignotisti" - i fan del programma - su Twitter. «Con il loro impermeabile - scrive un utente - mi hanno fatto venire il buon umore». E ancora: «Sono troppo forti, l'impermeabile è top».

Nel corso della puntata, Colapesce-Dimartino si esibiscono anche nel loro tormentone Musica leggerissima. Ed è ancora tripudio su Twitter: «Stanno ballando perfino gli ignoti, stupendo». Si torna alla gara. I due artisti arrivano alla fase finale con 115mila euro, ma usufruiscono degli aiuti e giocano per 31mila euro. Colapesce-Dimartino indovinano il parente misterioso (il concorrente numero 3) e devolvono il montepremi in beneficenza. Domani si torna a giocare per la solidarietà.