Amadeus a sorpresa da Antonella Clerici: «Non so cucinare e non voglio imparare»

Giornata di sorprese a "È sempre mezzogiorno", la trasmissione condotta da Antonella Clerici. In collegamento da casa sono infatti intervenuti Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Un fuori programma molto gradito: «Hai una casa molto bella, fiabesca», hanno detto ad Antonella Clerici, cogliendo l'occasione per rivolgere alla conduttrice i complimenti: «Noi siamo a Milano e qui di bosco non ci sono tracce». Un siparietto simpatico: «Che carini che siete», ha risposto visibilmente sorpresa Antonella Clerici. Quindi Amadeus ha raccontanto la sua routine: «Come sai faccio il pendolare tra Roma e Milano e tornare da Giovanna è sempre bello. Ieri siamo stati a Brescia, per la partita di mio figlio Josè. Ha giocato sotto la pioggia, ma è stata una grande gioia, perché il calcio è la mia passione».

Quindi un immancabile riferimento alla cucina, tema portante della nuova trasmissione in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì: «Non so cucinare, sono il peggior cuoco che esista». Un difetto che non verrà smussato: «Non so farlo e non voglio imparare. Mangio solo quello che mi prepara Giovanna». «Amadeus preferisce piatti semplici, ma neanche a me piace cucinare», è intervenuta la moglie. Una risposta che ha lasciato di stucco la conduttrice: «Non mi resta che confidare in Josè allora». È l'ultima battuta, prima di congedarsi dagli ospiti, ringraziandoli per la "visita". Poi la trasmissione è proseguita con il gioco telefonico e la ricetta della torta di pane di Cristina Lunardini, famosa tra il pubblico con il nome di zia Cri.

"Il problema di Alfio è la camicia a quadri. Quella a tinta unita ti sfina" #Amadeus #ESempreMezzogiorno pic.twitter.com/ugvPNrxYZv — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) October 12, 2020

