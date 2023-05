Isola dei famosi, Alvin sbotta sui social contro Ilary Blasi (ed Enrico Papi?): il post dopo la puntata

Martedì 16 Maggio 2023, 09:22

Gli spettatori de "L'Isola dei Famosi" hanno notato (in realtà già dalla scorsa edizione del reality show di casa Mediaset) che tra Ilary Blasi e Alvin c'è una tensione evidente, che alimenta il programma con continue frecciatine. Ma non solo, a partire da quest'anno la situazione si è ulteriormente infiammata grazie all'aggiunta di un opinionista in studio, Enrico Papi. Anche lui si è unito a questo movimento, facendo crescere non poco la tensione. La verità su questa situazione è ancora incerta, ma ci si muove tra commenti velenosi in giro sui social, frecciatine in diretta e riferimenti più o meno velati. Andiamo a scoprire insieme tutto quello che c'è da sapere su questa situazione.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music by Korben MKdB

