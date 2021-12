Alex Belli e Soleil Sorge, faccia a faccia al Gf Vip: «Vita da set, ti piace lo show e ti ci sei perso dentro»

Al Grande Fratello Vip l'atteso faccia a faccia fra Alex Belli e la sua ex coinquilina Soleil Sorge. Alex è stato inaspettatamente squalificato nella scorsa puntata per non aver rispettato con la moglie Delia Duran le distanze di sicurezza date dalle norme di contenimento del Covid ed è tornato nella casa per parlare con Soleil.

Alex Belli e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, il faccia a faccia fra Alex Belli e Soleil Sorge

Il confronto fra Alex Belli e un'emozionata Solei Sorge si è tenuto in giardino: «Sole – ha detto Alex sorridente – so cosa stai provando ma ti voglio dire una cosa. Sei stata un'amica pazzesca, abbiamo vissuto momenti bellissimi e ci siamo lasciati trasportare. Era tutto vero. Sole non perdere la tua luce. Siamo entrati qui senza voler costruire nulla, non sapevamo quello che facevamo. La verità tu ce l'hai nel cuore, nonostante la delusione. Fuori ho trovato Delia distrutta e la mia famiglia disastrata e lo sentivo... Volevo anche stare qui con voi e tu lo sai, non dubitare mai di quello che siamo stati. Mi manchi tanto, l'amicizia l'abbiamo portata ad altissimi livelli e fuori ci amano perché siamo veri, ci chiamano i Solex. Come potevo stare qui dentro sapendo che la mia famiglia fuori andava a rottoli?!».

Soleil non ha mancato di rispondere: «Sono delusa. Ale quando ti dico che mi manchi lo faccio con tanto coraggio, che supera il mio ego. Tu però ti sei perso il gioco per dare la priorità allo show. Hai mancato di rispetto a tutto il nostro rapporto, alle persone che hanno imparato a volerti bene e a te stesso, sopratutto a te. Per te non è importante la famiglia, ma lo show. Io do priorità ai rapporti umani, tu no. Sei stato come una serie televisiva a cui tagliano il budget e ti scade nelle ultime puntate. Hai fatto gesti plateali, da set, non mi hai detto che saresti andato via ma hai annunciato che avesti fatto comunque un colpo di scena. Hai rovinato tutto tu, hai una vita da set, ti piace fare lo show e ti ci sei perso dentro. Torna alla tua vita da set e io torno alla mia vita reale».

Alfonso Signorini ha poi chiesto da studio a Soleil di chiarire quanto avvenuto sotto le coperte di notte: «Ci siamo scambiati coccole ma è il nulla rispetto alle parole e alle cose che ci siamo detti. Possiamo fare chiarezza, spero che vi siano piaciute le clip.. Ci siamo scambiati cose di affetto, carezze, probabilmente è stato frainteso in non so cosa. Ad ogni modo qualsia cosa ci possa essere stata, compresa la più intensa che si possa immaginare, ripeto che è il nulla rispetto alle nostre parole. Delia si deve preoccupare di quello che ci siamo detti con gli occhi»