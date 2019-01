Verissimo, Alessia Marcuzzi verso l'Isola: «Le gambe? Se reggono le mostro sino a 70 anni»

«Se le gambe reggeranno, lo farò fino a che avrò 70 anni». Alessia Marcuzzi è pronta per l'Isola dei Famosi 2019 e ospite della puntata di oggi di Verissimo si è tolta qualche sassolino dopo le critiche ricevute sul suo outfit, giudicato troppo osé soprattutto per la volontà di mostrare le gambe. Nell'intervista con Silvia Toffanin la presentatrice non si tira indietro e risponde: «Lo faccio con serenità e, se le gambe reggeranno, lo farò fino a che avrò 70 anni. Forse lo faccio perché da ragazzina indossavo sempre pantaloni molto larghi ed ora metto in mostra le gambe».

Una risposta che ha scatenato gli applausi del pubblico. Ma nel passato c'è un lato oscuro legato al bullismo: «Ne ho sofferto molto da piccola, mettevo i pantaloni da maschiaccio. Ora, invece, solo minigonne».



La Marcuzzi si diverte poi a raccontare la sua vita privata, in particolare della sua famiglia e dei suoi ex fidanzati con i quali ha avuto i due figli Tommaso e Mia: «Sembriamo una famiglia da telefilm - dice - Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia (compagna di Simone Inzaghi) che con Wilma (compagna di Francesco Facchinetti)». Rispettivamente compagne di Simone Inzaghi e di Francesco Facchinetti, i due uomini con cui la conduttrice ha avuto i suoi due figli, Tommaso e Mia. Tra l'altro rivela: «Ho pensato anche di farle diventare opinioniste per l’Isola, mi sarebbe piaciuto averle insieme a commentare questa avventura».



Tuttavia racconta di «Non ho avuto la fortuna dei miei genitori. Si sono fidanzati da adolescenti e non si sono mai lasciati. Credo che questo sia anche determinato dalla nostra situazione economica. Quando non ci sono problemi di soldi è tutto molto più semplice».

