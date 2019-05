Alessia Marcuzzi conduttrice del Grande Fratello vip? Arriva l'indiscrezione

Alessia Marcuzzi potrebbe essere la nuova conduttrice del Grande Fratello vip. L’indiscrezione è stata pubblicata dalle pagine social di Spy Magazine, in edicola domani venerdì 3 maggio. La Marcuzzi prenderebbe il posto di Ilary Blasi.

Il nome di Alessia, rimasta orfana dell'isola dei Famosi (il reality dopo il caso Corona-Fogli verra probabilmente messo in pausa), in realtà gira anche per la conduzione di Temptation Island vip. In quel caso però la Marcuzzi dovrebbe fare i conti Belen Rodriguez, anche lei in pole position.

Accanto alla Marcuzzi Alfonso Signorini, sempre secondo il settimanale Spy. Quest’ultimo, come le precedenti edizioni, avrà il compito di affiancare la conduttrice nelle dirette in prima serata.

Ultimo aggiornamento: 15:10

