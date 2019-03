Domenica Live, Alessia Macari si sposa: «Ho perso molto peso, vi spiego perché»

Occhi grandi, sorriso aperto e qualche chilo in meno. Più precisamente, undici. Alessia Macari, ospite a Domenica Live con il fidanzato Oliver Kragl, parla dei dettagli delle nozze imminenti ma anche del suo forte dimagrimento, da molti attribuito a stress e attacchi di panico. «Penso che i siti esagerino sempre - dice Macari - Ero stressata per il lavoro, facevo una trasmissione importante, sono dimagrita un po’ per lo stress, ma sto rimettendo un po’ di peso perché io voglio essere formosa».

Al suo fianco Oliver, che si dice «un po’ geloso» della fidanzata, specie quando ha scollature profonde. La coppia poi racconta l’inizio dell’amore. «Ha iniziato a corteggiarmi, mi scriveva un paio di volte al mese - dice Alessia Macari - non su instagram come fanno tutti, ma su whatsapp e io mi chiedevo come facesse ad avere il mio numero. Glielo ha dato un amico, dice, ma ancora non mi ha confessato il suo nome. Io non me lo filavo. Poi, ero con Asia Nuccetelli e lei mi fa: “Stai sempre a piangere per quell’altro, escici con questo ragazzo, cos’hai da perdere? Ci sono uscita dopo un anno da quelle telefonate e da quella sera non ci siamo più staccati».

Cosa ha fatto innamorare Oliver?

«Tutto - risponde il calciatore - mi fa ridere ogni giorno».

Pochi giorni fa, Alessia Macari ha perso il nonno.

«Mio nonno aveva un rapporto bellissimo con tutti, era fondamentale per la famiglia. È stato un po’ anche il mio papà, mi ha salvato tante volte».

Barbara D’Urso mostra un video dei nonni della Macari e poi si passa a parlare del matrimonio, con un video in cui si vede Alessia provare più abiti.

Cosa vorrebbe Oliver per lei?

«Può mettere quello che vuole, sta bene con tutto - risponde il fidanzato - Io lo immagino bianco, lungo, con il velo e lo strascico di 3 o 4 metri».

Alessia Macari sognava che il nonno partecipasse alla cerimonia.

«Fai come me - le consiglia Barbara D’Urso che ha perso la madre da giovanissima - Ero all’altare, mi sono girata e ho visto la mia mamma che non c’era ovviamente. Fai così e tuo nonno sarà lì».

