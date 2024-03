Alessandra Mussolini a Domenica In: chi è, dal marito condannato, a figli e zia Sophia Loren

Alessandra Mussolini è tra gli ospiti del salotto di Domenica In oggi 17 marzo 2025. E' la nipote di Romano Mussolini, il terzo figlio di Benito Mussolini. Andiamo a scoprire qualche curiosità su di lei.

La politica

Nata il 30 dicembre 1962 a Roma, si è Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". E' una politica italiana che ha iniziato la sua carriera nel Partito Socialista Italiano (PSI) negli anni '80. Successivamente, ha aderito al Partito Popolare Italiano (PPI) e in seguito è entrata in Forza Italia, un partito politico di centro-destra fondato da Silvio Berlusconi. Ha servito come membro della Camera dei Deputati italiana dal 2003 al 2006 e dal 2008 al 2013, rappresentando il partito di centro-destra. Ha anche servito come membro del Parlamento Europeo dal 2014 al 2019, come parte del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE). Posizioni politiche e controversie: Alessandra Mussolini è nota per le sue posizioni conservatrici su questioni sociali e per il suo supporto al movimento anti-abortista. Ha avuto posizioni criticate riguardo all'immigrazione, essendo stata accusata di adottare un tono xenofobo. È stata coinvolta in diverse controversie durante la sua carriera politica, tra cui alcune dichiarazioni riguardanti la famiglia Mussolini e il suo bisnonno Benito Mussolini, il leader fascista italiano.

I programmi in tv

Oltre alla sua carriera politica, Alessandra Mussolini è anche un'attrice e una personalità televisiva.

I figli e il marito condannato

Si considera cattolica ed è sposata dal 28 ottobre 1989 con Mauro Floriani, che all’epoca era ufficiale della Guardia di Finanza. La coppia ha avuto tre figli, Caterina, Clarissa e Romano. Alessandra Mussolini vive a Roma in una villa sulla via Nomentana, non lontana dalle ambasciate. Il marito è stato condannato nel 2015 per prostituzione minorile nell’ambito del processo delle baby-squillo ai Parioli. Alessandra Mussolini in passato ha dichiarato di non averlo perdonato, ma di essergli rimasta accanto per il bene della famiglia. “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona”, aveva dichiarato all’epoca. “Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, me me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”.