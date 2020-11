Alessandra Mussolini a Domenica In: «A Ballando con le stelle non ho resistito all'angoscia per Maykel positivo al Covid»

La positività al Covid-19 del ballerino Maykel Fonts, ha gettato nello sconforto l'ex parlamentare Alessandra Mussolini, che lo aveva come maestro per Ballando con le stelle. "L'ho vissuto troppo male, ho fatto tamponi tutti i giorni. Mi svegliavo di notte e mi sentivo addosso l'angoscia", dice a Domenica In, raccontando di una settimana passata in isolamento in casa.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini come Sophia Loren in... TELEVISIONE Ballando con le stelle, malore in diretta per Alessandra Mussolini

La presenza in Tv è stata l'occasione per sentire, in collegamento telefonico, la mamma, Maria Scicolone. Mara Venier è un'amica della loro casa e, alla sorella di Sofia Loren, dice: "Mi mancano le tue pizzelle".

"Ogni volta che ci sentiamo al telefono – dice Mussolini parlando della madre – mi dice 'Ti ricordi che mamma ti ama tanto?'".

A una domanda di Mara Venier su ciò che sarà di Alessandra dopo l'esperienza a Ballando con le stelle e nel post-Covid, chiedendole: "Ora che farai? Politica?", la Mussolini risponde: "Oh, per carità. Non dobbiamo programmare niente, ma vivere giorno per giorno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA