Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di Rai Sport. «Motivi personali», Marco Franzelli nuovo direttore ad interim

«Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall'incarico di direttrice di Rai Sport per motivi personali. L'amministratore delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vice direttore anziano di Rai Sport Marco Franzelli direttore ad interim e ringrazia Alessandra De Stefano per l'assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventi sportivi come i Mondiali di Calcio». Lo spiega una nota Rai.

Alessandra De Stefano, chi è

Nata a Napoli nel 1966, Alessandra De Stefano era stata nominata alla guida di Rai Sport nel novembre 2021, prima donna a dirigere la principale testata giornalistica sportiva del servizio pubblico di cui era vicedirettrice dal 2019; dal successivo mese di dicembre era diventata responsabile della Direzione Sport. In forza alla Testata Giornalistica Sportiva Rai (TGS) dal 1992, inviata per numerose edizioni dei Giochi Olimpici e tutte le competizioni di ciclismo trasmesse dalla Rai, nel 2010 ha debuttato alla conduzione: in particolare, è stata la prima donna a condurre «Il processo alla tappa», lo storico programma ideato da Sergio Zavoli.