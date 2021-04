Aleandro Baldi, Pio e Amedeo: «Gli hanno messo il bavaglio, non è giusto»

Aleandro Baldi torna sul piccolo schermo e per farlo ha scelto lo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Inizia Pio a lanciare un discorso importante con il cantante di Non Amarmi ma in realtà servirà solo per una nuova parodia. «A questo uomo gli hanno messo il bavaglio e non è giusto! Si ricorda quando la censura l'ha zittita?» e con altrettanta simpatia risponde Baldi «Si, in effetti per non sporcarmi la camicia mi misero il bavaglio!» Parte poi la presentazione dell'esibizione: «E ora è il momento di cantare quella canzone», «Dopo 27 anni è difficile che mi ricordi tutte le parole», continua a stare al gioco il maestro Baldi che poi, con Pio e Amedeo, canta una versione rivisitata e un po' spinta del suo brano “Passerà”.

Fuori dal palco per la sua malattia

Torna quindi finalmente in televisione Aleandro Baldi ma la domanda dei fan è: cosa ha fatto in questi anni il cantante? La fortuna non è stata dalla sua parte tanto che non ci sono molte cose da annotare nella carriera di Baldi dopo il successo di Non Amarmi e secondo alcuni potrebbe essere a causa della sua cecità. Lui stesso in un’intervista a corrierefiorentino.it, sembra confermare questa teoria ricordando che l'atteggiamento degli addetti ai lavori, che continuavano a ricordare che non potevano esserci due ciechi, è quello che lo ha più ferito. «Baldi o Bocelli, perché due così insieme sono troppi». Il suo rapporto con la musica è sempre intenso anche se Aleandro Baldi ma continua a tenere molto alla sua privacy. E forse questo suo atteggiamento non ha permesso mai ai fan di entrare in confidenza con il cantante. Non ci sono neanche sui social immagini della sua vita. Certo è che ieri da Pio e Amedeo ha dato dimostrazione di bravura induscussa e grande simpatia.

Felicissima sera vince in ascolti

Il programma irriverente di Canale 5 giunto alla seconda serata dei due comici pugliesi continua a fare record di ascolti, dopo la prima serata che aveva raccolto più di 4 milioni di telespettatori, ieri sono state 4.013.00 le persone incollate alla tv. Si aggiundicano così il primo posto con uno share del 21,1% degli ascolti della serata battendo Carlo Conti al suo debutto con Top Dieci che ha portato a casa solamente 3.806.000 di spettatori pari al 16,6% di share. Un successo trasversale, quello di Felicissima Sera, che secondo Pio e Amedeo si può riassumere così: «Abbiamo scardiniamo l’ovvietà. Il mondo dello spettacolo si prende troppo sul serio. Sono dei miracolati e noi li mettiamo a nudo».

