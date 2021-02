Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio squalificata per le frasi su Laura Pausini

Alda D'Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip. Mediaset ha deciso di espellere, con effetto immediato, la concorrente del reality di Canale 5. Lo comunica una nota di Cologno Monzese. «L'editore - si legge - si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile, soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire». «La signora D'Eusanio - conclude Mediaset - si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni».

Ultimo aggiornamento: 19:07

