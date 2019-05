Alberto Mezzetti, il vincitore del GF a Barbara D'Urso: «Sdrammatizziamo, almeno un invito»

“Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione fra di noi”: Alberto Mezzetti, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello e ora ospite della versione brasiliana, torna a parlare del distacco di Barbara D’Urso nei suoi confronti e dalla sua assenza in tv. Nei mesi passati si era molto parlato di Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti come di una coppia, su molte riviste di Gossip. I due sono stati molto amici (“Tra di noi c’era sol amicizia – ha spiegato a “Vero” - ma molti pensavano che potesse esserci un flirt e la cosa probabilmente l’ha infastidita”) e lui non ha provato a riprendere i contatti: “No, perché ho notato una certa diffidenza. Se dall’altra parte non sento più interesse, se una donna non mi risponde, allora non la cerco più”.

Grande Fratello, Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso: «Impossibile parlarti. Arrabbiata per le voci sulla love story?»

Alberto Mezzetti ritrova la casa. Al Grande Fratello brasiliano



Il silenzio l’ha fatto soffrire: “A livello professionale; sì. Sono molto attivo: ho aperto, una onlus, sono testimonial di un brand, ho fatto vari corsi artistici per essere pronto a qualunque evenienza, a settembre sarò sul set della fiction I legionari, ho preso parte a oltre settanta eventi. Ho vinto il Gf, votato da un milione e 800mila spettatori che mi vorrebbero rivedere: E su Instagram ho 400mila follower, Ma chi guarda Barbara d'Urso probabilmente non ha Instagram”.

Sarebbe con piacere suo ospite: “Questo è un momento scarso per quanto riguarda i personaggi televisivi italiani. Io potrei funzionare e non capisco questo disinteresse nei miei confronti”.

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio, 09:11

