Alberto Matano, il commosso ricordo di Jole Santelli: «Oggi è un giorno triste»

Alberto Matano commosso a La Vita in Diretta per la morte di Jole Santelli. Il giornalista ha voluto omaggiare così la scomparsa governatrice della Regione Calabria: «Oggi è un giorno triste, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, forte, tenace. Ha fatto una lunga carriera politica, poi è tornata nella sua terra, la Calabria, che è anche la mia terra. Ha deciso di lavorare per la sua terra. Jole Santelli se n'è andata questa notte a 51 anni». E conclude: «È un giorno triste per la Calabria. Un abbraccio a Jole, a tutti i calabresi a tutte le persone che le volevano bene». Commozione in studio.

