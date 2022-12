Alberto Angela, stasera in tv torna “Meraviglie”: viaggio alla scoperta dell'Europa. Da Mont Saint-Michel a Verona: le tappe e gli ospiti

Alberto Angela esce dai confini nazioni per spiegarci le meraviglie europee. Il divulgatore scientifico torna con il viaggio alla scoperta delle «Meraviglie» che, in questa nuova serie intitolata «Stelle d'Europa», per la prima volta esplora, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente.

Stasera in tv, mercoledì 28 dicembre, in prima serata alle 21.25 su Rai1, e per tre settimane, torna il programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale. Un viaggio che attraversa l'Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese, ma anche delle linee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di Alberto Angela, alle splendide immagini girate in 4K con l'uso di audaci droni acrobatici, questa serie si arricchisce delle testimonianze di ospiti celebri e di performance artistiche in alcuni dei luoghi più significativi del viaggio.

Le anticipazioni

Nella prima puntata il viaggio parte da Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, isolotto che sembra danzare tra terra e mare al ritmo delle maree. Sede di una celebre abbazia benedettina, sorge al centro di un'immensa baia aperta sul canale della Manica, dove le maree sono tra le più potenti d'Europa. Nelle fasi più intense il mare si ritira di una ventina di chilometri, per poi ritornare isolando l'abbazia dalla terraferma.

Prosegue poi per Lisbona, in Portogallo, porta occidentale d'Europa aperta verso l'immensità degli oceani. Dalla torre di Belém, ai ricami del monastero dei Jéronimos, Alberto Angela racconta questa affascinante città adagiata sulle sponde del Tago e affacciata all'oceano. Ci guida in tram tra le viuzze dell'Alfàma, l'antico quartiere arabo, e alla scoperta dei magnifici azulejos del palazzo dei marchesi di Fronteira, fino alla chiesa del Carmo dove una magnifica Dulce Pontes, canta sulle note del maestro Ennio Morricone.

Gli ospiti

La tappa italiana di questa puntata è Verona, la città scaligera che ha ispirato l'amore letterario di Romeo e Giulietta. All'Arena, l'antico anfiteatro nato per ospitare i gladiatori e oggi divenuto uno dei più grandi teatri lirici del mondo, Alberto Angela incontra Roberto Bolle, leggendario Romeo della danza. Al balcone di Giulietta, Riccardo Cocciante interpreta un brano della sua opera popolare dedicata ai due tragici amanti. Il viaggio si conclude a Chartres, cittadina francese sede della più antica e meglio conservata cattedrale gotica del vecchio continente. Le sue celebri vetrate, che si conservano intatte da nove secoli, hanno dato il nome ad un colore, il celebre «blu di Chartres». Un enigmatico labirinto al centro della navata è in realtà un percorso iniziatico che conduce il fedele alla salvezza.