Al Bano per la prima volta in tv dopo la morte della madre: duetto con Simona Ventura su Rai 2 Diretta

Al Bano dai lavoretti a Milano da cameriere (al ristorante Il Dollaro che non c'è più) e imbianchino diciassettenne nel 1961 al successo internazionale che dura da mezzo secolo. Dalla nebbia mai incontrata prima (così come la parola "ananas"), campando con 25mila lire al mese, alle prime esibizioni. Dall'offerta - respinta con fermezza - di diventare spacciatore "vendendo bustine" ("Papà mi aveva messo in guardia") alla scoperta del suo fenomenale talento da parte delle case discografiche.

Albano Carrisi, 76 anni, è tornato in tv per la prima volta dopo la morte dell'amatissima mamma Jolanda: il cantante ha scelto lo studio di Settimana Ventura per raccontare ancora volta la sua lunghissima carriera grazie alle domande dell'amica Simona Ventura, oggi, domenica 15 dicembre dalle 12 su Rai2. Sarà un'occasione per ripercorrere le tappe salienti della sua vita, del suo lavoro, dei suoi valori, dei suoi legami più forti con un ricordo particolare alla mamma appena scomparsa. In collegamento da Milano, la giornalista Maria Barresi racconterà il passato dell'artista nella città Lombarda.

"Arrivare a Milano a quell'età e senza alcun sostegno non fu facile, ma non mi mai lasciato prendere dallo sconforto nei quattro anni in cui tirai avanti facendo tanti lavori e cominciando comunque a pensare e a scrivere canzoni ispirandomi ai canti tradizionali delle campagne pugliesi"

Al talk anche i ragazzi delle ultime due edizioni de Il Collegio (Vincenzo Crispino, Alex Djordjevic, Cora e Marilù Fazzini) nella loro nuovissima funzione di giovani, spontanei opinionisti di televisione e costume. In studio, Amedeo Goria racconterà la giornata calcistica in collaborazione con gli inviati Francesca Sanipoli dallo stadio di Verona e Saverio Montingelli da Milano.

Jolanda Ottino è morta il 10 dicembre a 96 anni, e al suo funerale, un una chiesa vietata alle riprese, il figlio l'ha ricordato commossso con alcune canzoni. Alla mamma Jolanda aveva anche dedicato il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo” e un documentario, andato in onda su Rete 4.

Albano potrebbe tornare a Sanremo, voluto da Amadeus, ma senza Romina.

