​Toto Cutugno e il dramma del cancro: «Sono salvo grazie ad Al Bano, mi consigliò un medico»

Al Bano ha salvato la vita a Toto Cutugno. «Sì, Carrisi mi ha salvato la vita», ha detto Cutugno ai Lunatici, su Radio 2. Ecco perché. «Mi sentivo una roccia, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Al Bano e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone. Non mi ha fatto uscire dall'ospedale, ha detto subito che era una cosa grave, avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito. Il professor Rigatti, il medico che Al Bano mi ha consigliato, mi ha salvato la vita. Io sono, grazie ad Al Bano Carrisi, un miracolato. Ora sto bene, ogni mese vado a fare i controlli, faccio un po' fatica a camminare, mi stanco facilmente, però sto da Dio», ha raccontanto Toto Cutugno.

Ultimo aggiornamento: 14:43

