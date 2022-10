Domenica In, Loredana Lecciso censurata su Romina Power. Venier: «Non possiamo nominarla, siamo stati diffidati»

Loredana Lecciso, ospite a Domenica In , ripercorre il suo incontro con Al Bano Carrisi con cui è unita da ben 21 anni. Un passaggio del suo racconto sembra però alzare la tensione in studio, quello che riguarda il passato del cantante di Cellino San Marco con Romina Power. Mara Venier interrompe improvvisamente la Lecciso che si vede costretta a deviare su un altro argomento.

Loredana Lecciso: «Al Bano e il periodo difficile con Romina Power»

«Ho incominciato ad adocchiare Albano molto giovane, era un gran bel ragazzo. Prima di incontrarmi veniva da una pagina molto triste della sua esistenza. Perchè c'erano varie vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto». Racconta Loredana Lecciso prima di essere interrotta da Mara Venier. La causa della censura sarebbe a dire della stessa presentatrice una diffida da parte di Romina Power.

«Non nominiamo sennò ci querelano», esordisce la padrona di casa. «Parlo della ex moglie», risponde seccata Lecciso. «Preferisco non nominare Romina perchè siamo stati diffidati dal fare il suo nome. E tanti auguri di buon compleanno cara», aggiunge.

Diversi i tentativi di stemperare la tensione in studio. Le due scherzano: «Al Bano è sempre stato follemente innamorato di te ma non ti hai mai trovato in un periodo libero», rivela Loredana.