Al Bano a Live non è la D'Urso: «Non vedo l'ora di vaccinarmi»

Al Bano è intervenuto nella prima fascia del programma serale di Barbara D'Urso, Live non è La D'Urso, quella che tratta argomenti di stretta attualità e politica: «Ero stato chiamato, aspetto perché dovrebbero chiamarmi per fine mese. Il vaccino è indispensabile per distruggere questo mostro chiamato Covid-19. In Israele c'è giù l'immunità di gregge, da noi invece è prevista per Marzo 2022. Per me è inaccettabile dover aspettare così tanto quando i vaccini ci sono».

Insieme a Alessandro Cecchi Paone, Maurizio Belpietro, Andrea Romano del Partito Democratico e il professor Matteo Bassetti il cantante pugliese ha discusso della questione vaccini e della disparità di trattamento rispetto a paesi extra europei come appunto Israele.

Andrea Romano ha spiegato così la differenza tra le due nazioni: «Stanno arrivando milioni di dosi dai diversi fornitori, e fortunatamente la campagna vaccinale sta decollando anche da noi. Fondamentale perà che le Regioni mantengano un approccio omogeneo, dando priorità alle categorie più deboli».

Classe 1943 il cantante pugliese sarà vaccinato a breve, secondo le vigente normi in materia.

