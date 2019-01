Al Bano e la sua trasmissione in tv: «Ho invitato anche Loredana Lecciso ma non è voluta venire»

Al Bano, una delle voci più più popolari della musica italiana che ha festeggiato ieri sera su Canale 5 i suoi 55 anni di carriera. E per lui è stato subito record di ascolti. Durante la prima puntata di "55 passi nel sole" (la seconda sarà trasmezza il 30 gennaio) per celebrare uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo Al Bano ha ripercorso la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi.



Di quest'ultima il cantante di Cellino San Marco, che non si separa mai dal suo cappello bianco a tesa larga dice:

Non voglio fare nepotismo, ma Cristel mi ha davvero sorpreso: la vedo poco, vive a Zagabria con la sua famiglia, il marito e il mio nipotino, ma è bravissima, sta sul palco, conduce, è una sorta di voce narrante. Queste due serate sono state, non a caso, concepite come una festa con la mia famiglia, gli amici, i colleghi più cari e qualche sorpresa che non voglio anticipare. Credo molto nei nostri figli: Yari vive in India, ma è spesso nei concerti, Romina Junior si divide tra l'Italia e gli Stati Uniti perché ha studiato da attrice

.



Non ci sarà invece Loredana Lecciso,

l'ho invitata ma non è voluta venire, del resto non canta. Neanche i due miei figli più piccolini, ma per problemi scolastici e anche di opportunità, li adoro, sono loro che mi hanno fatto scoprire la musica di oggi

. L'idea delle due serate è quella di rivivere la storia di

un ragazzo di 75 anni che è orgoglioso di quello che ha fatto, sono partito dal basso - racconta - ero operaio quando sono arrivato da Cellino a 19 anni a Milano, la mattina lavoravo alla Innocenti, la sera sono finito nel Clan di Adriano Celentano, i miei colleghi mi prendevano in giro e in dialetto mi dicevano: valle a raccontare a qualcun'altro queste balle. Ma oggi ho ancora molti progetti da realizzare

Il cantautore pugliese si è esibito lungo una passerella, al centro di uno studio spettacolare, proprio a simboleggiare questi 55 anni di strada percorsa da protagonista indiscusso della musica italiana e internazionale. Una occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi e per scoprire inediti duetti. A omaggiare il suo talento alcuni tra i più importanti protagonisti della musica leggera italiana e grandi artisti che hanno segnato la storia della televisione e del cinema: Pippo Baudo, uno dei primi a credere in Al Bano durante la trasmissione

Settevoci«

Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli.

Protagonisti della seconda puntata saranno Michele Placido, Beppe Fiorello, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Maryam e Raimondo Cataldo.

