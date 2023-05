Al Bano - 4 volte 20, stasera in tv il concerto per gli 80 anni del cantante. Gli ospiti: tutta la famiglia presente (tranne Loredana Lecciso)

Al Bano ha festeggiato 80 anni e lo ha fatto circondato da (quasi) tutta la famiglia con un grande concerto all’Arena di Verona, ricco di ospiti. L'evento sarà mandato stasera in tv, 23 maggio, su canale 5 alle 21.20. "Al Bano - 4 volte 20" è una serata dedicata al celebre artista, che festeggia i suoi 80 anni proponendo i brani che lo hanno reso celebre. Sul palco si alterneranno ospiti d’eccezione, nonché grandi amici del cantante di Cellino San Marco che con lui hanno condiviso importanti stralci della sua storia sin dagli esordi. Una serata in cui la musica fa da sottofondo a una vita percorsa da amore, figli e dalla fedeltà di un pubblico che segue da decenni la carriera del celebre cantante.

Al Bano - 4 volte 20: gli ospiti

Nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943 Al Bano festeggia la cifra tonda circondato dagli affetti di sempre. Stasera per questa grande festa, che sarà trasmessa da Canale 5, Al Bano viene celebrato da diversi artisti, alcuni dei quali hanno condiviso con lui importanti momenti di vita professionale e non solo, e che per l'occasione salgono sul palco dell'Arena di Verona per duettare con lui. Gli ospiti del concerto evento sono: Arisa, Gianni Morandi, Romina Power, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.

Tutta la famiglia presente tranne Loredana Lecciso: il motivo

Nel corso della serata vedremo inoltre riuniti tutti i figli dell'artista: Yari, Cristél, Romina Jr, Jasmine e Albano Jr. Ma ci sarà una grande assente: Loredana Lecciso, la moglie di Al bano per quieto vivere e per il bene dei figli non sarà presente per una querelle in corso tra questa e l'ex moglie del cantante.