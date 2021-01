Agostina Belli a Live non è la D'Urso: «Il Mostro di Milano uccise mia madre e la sua amica»

«Un delitto sicuramente dettato dalla rabbia e la passione» racconta Agostina Belli nel salotto di Live non è la D'Urso. La madre fu uccisa nel 1970 nella pensione da lei gestita, da un assassino che non ha ancora identità. Una nuova indagine accosterebbe il suo delitto a quello di altre sei donne, e il colpevole sembrerebbe essere il Mostro di Milano, un assassino ancora senza nome. Dopo quasi cinquant'anni un criminologo ha messo in relazione i delitti e lanciato nuove ipotesi per una eventuale riapertura del caso.

Prosegue la Belli davanti a Barbara D'Urso: «Alla fine delle indagini ci dissero che non avevano trovato l'assassino e che avrebbero chiuso il caso. Ci accompagnarono a casa di mia mamma e tolsero i sigilli. Per un anno intero non siamo potuti andare nel suo appartamento. Quando siamo entrati in quella casa buia e capovolta ci ha fatto strano. Però abbiamo notato un particolare su due bicchieri che la polizia aveva analizzato, ma erano prove che erano rimaste lì, invece di essere sigillate. Mi hanno minacciato in passato, ho preso un detective privato continuando a indagare, ma ho cominciato a ricevere minacce. Mi uccisero il cane, avvelenandolo. Poi mi hanno rubato la macchina, dopo un po' arrivarono delle voci camuffate alla segreteria che mi intimavano di smettere di fare indagini e interviste, dicendo che avrei fatto la fine di mia madre».

Dopo tanti anni arriva questa nuova fase delle indagini: «Ho smesso in passato, fino a oggi. Chiedo la riapertura delle indagini di queste sette donne, che hanno famiglia, fratelli, mariti, che aspettano da cinquant'anni notizie. Con le metodologie che abbiamo oggi questi cold case potrebbero essere risolti».

