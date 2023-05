Affari tuoi per l'Emilia Romagna, il dettaglio dell'assegno non è sfuggito agli utenti

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:44

Domenica 28 maggio, Amadeus ha condotto una puntata speciale di Affari Tuoi, volta a dimostrare solidarietà per le persone colpite dalla recente alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna. Per l'occasione sono stati invitati due artisti che, grazie alle loro origini, rappresentato la Regione: Nek e Iva Zanicchi. Nonostante i due però abbiano perso, la RAI ha deciso di donare 50 mila euro per l'emergenza in Emilia Romagna e a fine puntata hanno mostrato un finto assegno gigante. Tuttavia, il pubblico si è un po' risentito perché è stato chiaro che era già stato tutto previsto, a prescindere dalla puntata e dall'andamento del gioco. "Scusate ma l’ho trovata una puntata inutile. Perché erano già dell’idea di donare 50mila euro e tutto questo è stato fatto per riempire uno spazio televisivo, che poteva essere gestito meglio. Ma quei soldi fanno ovviamente comodo alla mia regione" ha twittato un utente. Foto: Kikapress Music: Korben

