Affari Tuoi, mai accaduto prima: l'offerta da capogiro del "dottore" lascia a bocca aperta tutti

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 08:02

Cifre da record ad Affari Tuoi: nel corso della puntata del 16 gennaio 2024 abbiamo visto un'offerta del dottore mai vista prima, al punto da stupire pubblico, concorrenti e lo stesso Amadeus. Anche perché poi il gioco è andato avanti in una maniera estremamente stupefacente e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il game show di Rai Uno, ogni giorno che passa, lascia i telespettatori sempre di più senza fiato. Ma quindi? Cosa sarà mai successo nel corso dell'ultima puntata del gioco dei pacchi? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



Affari tuoi, Amadeus resta di stucco per la decisione presa dal concorrente e gli fa la ramanzina davanti a tutti